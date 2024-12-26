Afyonkarahisar’da minibüsün çarptığı 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, çarpmanın ektisi ile kontrolden çıkan minibüs ise bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.C. (21) o sırada yoldan geçmekte olan M.E.’nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs çarptı. Minibüs Ş.C.’ye çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ş.C., olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Ş.C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.