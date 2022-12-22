Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi’nde narenciye hasadı sonrası tarım işçilerini alan 80 ACY 383 plakalı minibüsün şoförü Habip T., geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında duran Mehmet Avcı’yı fark etmedi. Babasına ait narenciye bahçesinde bulunan ve Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yapan 1 çocuk babası Serkan Avcı (41), minibüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Öğretmen Serkan Avcı’nın cansız bedeni savcılık soruşturmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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