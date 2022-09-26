Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi sonrası Keçeci’nin cansız bedeninin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; minibüsten inen Şakir Keçeci (62), yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada tırın çarpması sonucu metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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