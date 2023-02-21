Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin Acıpayam Ören Mahallesinde yaşayan Ramazan Uçkan’a (78) ait olduğu belirlendi. Yaşlı adamın cenazesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın kimliğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sahra mutfağı 8 bin depremzedeye sıcak yemek hizmeti sunuyor

Sahra mutfağı 8 bin depremzedeye sıcak yemek hizmeti sunuyor

Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesinde meydana gelen olayda; yaşlı adam kent merkezinde Acıpayam Kelekçi minibüsüne bindi. Minibüs şoförünün son durakta uyuyor sandığı yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden otopsi için morga kaldırıldı.

Denizli’de bindiği yolcu minibüsünde hayatını kaybeden yaşlı adamın 78 yaşındaki Ramazan Uçkan olduğu ortaya çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.