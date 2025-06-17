Konya’nın Kulu ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. ait 42 AN 829 plakalı minibüsün motor kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol alınarak söndürüldü. Yangının minibüsün motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.