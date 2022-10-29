Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 yaşındaki T.Y. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı çocuk kaldırıldığı özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Mürvet Çelik Sokak’ta meydana geldi. M.E. idaresindeki panelvan minibüs ile Bilecik 1. Sokak’tan çıkış yapan B.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan otomobil demir çiti aşarak özel bir kreşin bahçesine daldı.

Tekirdağ Çorlu’da panelvan minibüsle çarpışan otomobil özel bir kreşin bahçesine girdi. Kazada 2 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

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