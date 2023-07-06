Antalya’da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Batı Çevre Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yunus Alpar idaresindeki 07 EP 315 plakalı motosiklet, seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yunus Alpar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Alpar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Gencin ölümü ise arkadaşlarını ve sevenlerini üzdü. Bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden gencin fotoğrafını paylaşarak, "Vay benim iki gözüm; mekanın cennet olsun" yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.