Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde minibüse çarpan pancar yüklü tır, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. 5 kişinin yaralandığı kazada ölen tır sürücüsünün 1 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde minibüse çarpan pancar yüklü tır, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. 5 kişinin yaralandığı kazada ölen tır sürücüsünün 1 hafta sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Kaza, Ilgaz ilçesi Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Faik Emiroğlu idaresindeki 37 AAL 344 plakalı pancar yüklü Volvo marka tır, bayır aşağı seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki minibüse çarpan tır, refüjü aşarak şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen tır, dere kenarında durabildi. Tırın dorsesindeki pancarlar ise çevreye saçıldı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise devrildi. Kazada Faik Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Y.T. ile aynı araçtaki M.P., M.B., A.T. ve O.Y. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faik Emiroğlu’nun cenazesi ise olay yerinde jandarma, polis ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 hafta sonra nişanlanacaktı

Kazada hayatını kaybeden Faik Emiroğlu’nun 1 hafta sonra nişanlanacağı ve nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.