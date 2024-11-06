Malatya’da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden uygulanan trafik cezalarına tepki gösteren minibüsçülerin kent merkezinde düzenlediği konvoy nedeniyle trafik kilitlendi.

Malatya’da Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren bir grup minibüsçü, KGYS üzerinde uygulanan trafik cezalarına tepki göstererek kent merkezinde konvoy düzenleyerek tur attı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen daha sonra ise kent merkezine hareket eden grup İstasyon kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Çevre yolu üzerinde trafiğin bir süre kilitlendiği olayda yapılan görüşmenin ardından minibüsçüler bölgeden ayrılınca trafik de normale döndü.