Bilecik Belediye Meclisi’nde öğrenci bilet ücretlerinde indirim kararının görüşülmesi için toplanan belediye meclis toplantısına dolmuş sürücüleri katılarak gerginliğe neden oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında salona giren dolmuş sürücüleri, ücret ve tarife komisyonunda tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği öğrenci indirimine karşı çıktı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrasında şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL’lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL’ye düşürülmesi kararı oylamaya sunuldu. Bu esnada minibüsçüler ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında sözlü diyalog başladı.

Gerginlik çıktı

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz’e söz vermesine rağmen diğer sürücüler salonda bağırarak, gerginlik çıkardı.

"Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız"

Bunun üzerine konuşan Başkan Subaşı, "Arkadaşlar bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz, lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama halkın iradesinin temsil edildiği Belediye Meclisi’nde bu şekilde şov yapılmasını sizlere yakıştıramıyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi’nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki bizler sizlerin de halkın da görüşlerini burada konuşacağız" şeklinde konuştu.

Öğrencilere indirim kararı kabul edildi

Ücret ve Tarife Komisyonunda indirim kararının tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildiği konu meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL’ye düşürüldü.

"Bizi sömürme peşindeler"

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler meclis sonrası yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere geçen ay meclis kararıyla dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Bu zammında gerekçesi bir yıldır dolmuşlara zam yapılmadığından dolayı dolmuşlara zam yapıldı. Geçen ay aldıkları kararı bugünde tersine dolmuş ücretlerinin düşürülmesi konusunda gündem maddesi duyduk bizlerde buraya arkadaşlarla beraber geldik. Türkiye’nin 80 ilinde Bilecik hariç diğer illerde öğrenciler 6 TL’ye, 7 TL’ye öğrenci taşıyorlar. Bunu belediye takviye yapıyor. Bunu nasıl ediyor. Belediye takviye ederek öğrenci 25 TL ise 6 Lirasını öğrenciden kesiyor. Kalan parasını belediyeden vatandaşın esnafın cebine giriyor. Ama şimdi burada bizim burada bu olmadığı için bizi sömürme peşindeler. Bizde bu zamların düşmesine karşı arkadaşlarla toplandık" dedi.