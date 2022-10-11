Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri fazla yolcu taşıyan minibüsleri ve halk otobüslerini durdurdu. Araç ruhsatında yolcu taşıma izni olmayanlar ve ruhsattaki sayıdan fazla yolcu alan sürücülere işlem yapıldı. Fazla yolcu alan sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 10 ceza puanı uygulandı.

Zonguldak’ta trafik ekiplerince minibüs ve halk otobüslerine yönelik fazla yolcu denetimi uygulandı.

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