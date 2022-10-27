Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüste yer kalmayınca 5 işçinin tavanda yolculuk yapmasına, polis 9 bin 517 lira para ve araca 60 gün trafikten men cezası verdi.

Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüste yer kalmayınca 5 işçinin tavanda yolculuk yapmasına, polis 9 bin 517 lira para ve araca 60 gün trafikten men cezası verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı mahallesinde tarım işçilerini taşıyan 01 EZN 53 plakalı midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı. Başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti. Aracı bulan polis sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazarken, aracı da 60 gün trafikten men etti.