Kentin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olan bölgelerde yol bakım ve tadilat çalışmalarına hızla devam eden Nazilli Belediyesi, Perşembe günleri kent pazarının kurulması nedeniyle minibüslerin park alanı olarak kullandığı Yeni Mahalle 78 Sokak’ta yenileme yaptı.

Kentin yaya ve araç trafiğinin en yoğun olan bölgelerde yol bakım ve tadilat çalışmalarına hızla devam eden Nazilli Belediyesi, Perşembe günleri kent pazarının kurulması nedeniyle minibüslerin park alanı olarak kullandığı Yeni Mahalle 78 Sokak’ta yenileme yaptı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Perşembe günleri köy minibüslerinin bekleme alanı olarak kullanılan Yeni Mahalle 78 Sokak’ta bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde Atatürk Parkı batısında yer alan Temizlik İşleri Şantiyesinin bulunduğu ve araç parkı olarak da kullanılan alanda eskiyen taşlar iş makineleri ile kazınarak stabilizesi gerçekleştirildi. Parke taşı döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol yeniden kullanıma açıldı.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür eden minibüs şoförleri, “Perşembe günleri otoparkımızda Pazar kurulması nedeniyle seferlerimizi bu noktadan gerçekleştiriyoruz. Üst yapıda büyük sıkıntılar vardı ve giriş çıkışlarda zorluk çekiyorduk. Bizim için büyük bir sorun ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.