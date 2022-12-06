Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden gelen Volkan A. idaresindeki 07 BTL 54 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Mustafa O. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.