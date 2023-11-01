Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, park halindeki bir araca çarptıktan sonra, başka bir aracın üstüne çıkarak durabildi.

İlginç kaza sabah saatlerinde ilçenin Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 FID 97 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı, daha sonra da park halindeki başka bir aracın üstüne çıkan minibüs, altındaki otomobili yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.