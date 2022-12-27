Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İnegöl den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Zeki Dağ (40) yönetimindeki 16 ALN 840 plakalı minibüs, Mobilya OSB’den yola çıkan sürücü Halil Tekin(32) Yönetimindeki 16 AHE 656 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, orta refüj üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

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