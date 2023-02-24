Olay yerine gelen ekipler minibüsü söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Sanayi Sitesi 70 No’lu sokakta seyir halindeki minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Gıda toptancısına ait olan panelvan minibüsten inen sürücü, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bursa’da seyir halinde dumanlar yükselmeye başlayan minibüs, kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü minibüs, küle döndü.

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