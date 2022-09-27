Tokat’ta minibüsü kazasında yaralanan 2 üniversite öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Tokat’ta minibüsü kazasında yaralanan 2 üniversite öğrenci gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu KOM Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Mehmet D. idaresindeki İsuzu marka 60 H 0020 plakalı özel halk minibüsü Muammer K. idaresindeki 60 ZU 886 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan üniversite öğrencilerden 2’si yaralandı. Minibüsten inerek yerde ambulansı bekleyen öğrenciler olayın şoku ile gözyaşı döktü. Hafif şekilde yaralanan öğrenciler sağlık ekipleri tarafından ambulansa Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.