Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Vezir Hoca Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 46 M 0531 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 46 KF 292 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini kaza yerinde yaptı. Kazada iki araç sürücüsüyle birlikte 6 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri için ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.