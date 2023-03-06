Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ayhan O., sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen trafik kazasında, Ayhan O. idaresindeki 45 AGK 544 plakalı motosiklet ile Süleyman D. yönetimindeki 43 LA 414 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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