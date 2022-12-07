Adıyaman’da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ayhan idaresindeki 02 ACM 920 plakalı minibüs ile Muhammed Sonkaya idaresindeki 02 ABH 518 plakalı hafif ticari araç, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Seda Uzun yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.