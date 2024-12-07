Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi neticesine minibüs ile çarpışan Fiat-Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Daday-Eflani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı M. yönetimdeki 06 VPK 22 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile Çağrı Şahin yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada Fiat-Tofaş marka otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Yaralanan 3 vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.