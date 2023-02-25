Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, minibüs hatlarına yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, minibüs hatlarına yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz ile minibüs hatlarına yönelik olarak yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Subaşı, “Vatandaşımızın sesini duyuyoruz. Minibüs hatlarıyla ilgili başkanlarımızla görüştük yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Bilecik halkının refahı için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.