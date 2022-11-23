Yalova’dan yüklediği kivileri Eskişehir’e götüren Mustafa E. yönetimindeki 26 ABV 580 plakalı minibüs İznik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonrasında sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan kiviler yola saçıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

İş yerine kurşun yağdırdılar

İş yerine kurşun yağdırdılar

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