Erzurum’da Millet Cami imam hatibi ve müezzini, çocukların camiye alışmaları için proje başlattı. Cami girişinde açılan kantinde bulunan atıştırmalıklar, miniklere ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Erzurum’da Millet Cami imam hatibi ve müezzini, çocukların camiye alışmaları için proje başlattı. Cami girişinde açılan kantinde bulunan atıştırmalıklar, miniklere ücretsiz olarak ikram ediliyor.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde bulunan Millet Camii’nde uygulamaya konulan çalışma ile çocukların cami ortamına ısınmaları, vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Millet Camii İmam Hatibi Hasan Tiryaki ve Camii Müezzini Abdülaziz Kuruoğlu, cami girişinde bir kantin açtı. ‘Mini cemaatin mini kantini’ adını verdikleri alanda hem kendi tedarik ettikleri hem de cemaat ve hayırseverleri getirdikleri atıştırmalıklar, çocuklara ücretsiz olarak veriliyor.

Ürünlerin bulunduğu alana, ‘Gönül bahçemize bir gül de sen bırak, büyükler bırakacak küçükler alacak’, ‘Bu camide çocuklarımızla kucaklaşma, hediyeleşme vardır’, ‘Bir milletin ıslahı kötülerin imhasıyla değil neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür’ yazıları yazıldı.

Çocukların uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Millet Camii İmam Hatibi Hasan Tiryaki, “Görevliler olarak çocuklarımızla camide cemaatle birlikte namaz kılmaya teşvik mahiyetinde mini market açıp camide çocuklarımızla kaynaşmayı, hediyeleşmeyi arzu ettik. Çocuklarımız camiden hocalarımızdan uzaklaşmasın bilakis cami ve hocalarımızla kaynaşsın, saygıyla sevgiyle gönül muhabbetiyle hemhal olalım istedik. İnanıyoruz ki bir milletin ıslahı kötülerin imhasıyla değil, neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür. Gerek cemaatten hayır sahipleri getirip bırakıyor gerekse bizim gönül bağımız olan hayır sahiplerinden yardım talep ediyor onların destekleriyle alıp bırakıyoruz. Cami görevlileri olarak biz de alıyoruz” dedi.