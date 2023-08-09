Azka Otel Yaz Konserleri kapsamında İmge Mıngıroğlu önceki akşam sahne aldı. Slow şarkılarıyla programına başlayan İmge Mıngıroğlu, sevenlerine harika bir Bodrum akşamı yaşattı.

Her şarkısında dinleyenlerinden alkışlarını toplayan Mıngıroğlu "Burdan bakınca çok güzelsiniz. Manzaramızda çok güzel fakat benim için en güzel manzara sizsiniz. Bu akşamı deli gibi eğlenmeden çıkmıyoruz" diyerek hayranlarını coşturdu.

Performansıyla adeta parmak ısırtan Mıngıroğlu kendisini dinlemeye gelen müzik severleri mest etti. Eğlencenin dozunu zirveye taşıyan başarılı şarkıcı güçlü alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.