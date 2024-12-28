Manisa’nın Selendi ilçesine kısa bir süre önce atanan Türkçe Öğretmeni Halil Kuru tarafından hazırlanan ’Minik ellerde değerlerimiz’ (MİNDER) projesinde öğrenciler milli, manevi ve kültürel değerleri eğlenceli etkinliklerle öğreniyor. Öğrencilerin minderleriyle geldiği etkinlikler büyük ilgiyle takip edilirken, aktif öğrenmeli projenin 1 ayda 950 öğrenciye ulaştığı öğrenildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından hayata geçirilen "MİNDER" Minik Ellerde Değerlerimiz" isimli proje ile öğrencilere milli, manevi ve kültürel değerleri eğlenceli etkinliklerle öğretme hedefleniyor.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görev yapan Türkçe öğretmeni Halil Kuru’nun hazırladığı proje, ilçede büyük ilgi uyandırırken, öğrenciler de aktif öğrenmeli proje sayesinde milli, manevi ve kültürel değerleri çok iyi bir şekilde öğrenmiş oluyor.

"Erdemli insan, huzurlu toplum" felsefesiyle yola çıkıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen proje, "Erdemli insan, huzurlu toplum" anlayışıyla drama, tiyatro, söyleşi, atölye, sergi, şiir, masal ve hayal gücü etkinliklerini bir araya getirdi. Proje; okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin değerler eğitimini eğlenceli ve ilgi çekici bir yaklaşımla kazanmalarını sağladı.

Öğrenciler minderlerini kapıp geliyor

İlçedeki tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencileri minderlerini kaptıkları gibi etkinliklere katıldı. Projenin adıyla da uyumlu olan minderlerine oturan öğrenciler kendilerini daha rahat hissederek tiyatroları neşeyle izleyip, söyleşileri dikkatle dinledi. 1 ayda 950 öğrenciye ulaşan projede atölyeler ise merak ve heyecanla tamamlandı.

Çocukları hem eğlendiren hem de toplumun değerlerini hatırlatan etkinliklerde tiyatrolar oynandı, türküler söylendi, Türk masal ve destan kahramanları canlandırıldı, şiirler okundu, masallar anlatıldı, hayal dünyalarına yolculuk yapılırken, yöresel sergiler de sunuldu.

Proje Koordinatörü Halil Kuru, proje sürecinde kendilerine destek olan Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman’a ve proje atölye ekibinde gönüllü olarak yer alan öğretmenlere teşekkürler ederken, Selendi’de başlayan bu projenin, ilerleyen süreçlerde, diğer ilçelerde de yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Bu MİNDER herkese şart" dedi.