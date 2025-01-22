Şanlıurfa’da bir caminin minaresine takılan baz istasyonu, cami cemaatinin 15 yıl süren itirazları sonucu kaldırıldı. Baz istasyonu vinç yardımı ile minareden sökülürken cemaat durumu sevinçle karşıladı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’nde bulunan Eyüpkent Cami minaresine, 15 yıl önce bir şirket tarafından baz istasyonu takıldı. İstasyonun takıldığını fark eden cemaat ve mahalle sakinleri, radyasyon yaydığı şüphesi üzerine duruma tepki gösterdi. Tepkilere rağmen 15 yıl boyunca minareye takılı kalan baz istasyonu, Mahalle Muhtarı Yakup Turgut’un girişimleri ile vinç yardımıyla kaldırıldı. Cami cemaati baz istasyonunun yıllar sonra kaldırılması ile büyük sevinç yaşadı.

"Baz istasyonu yaklaşık 15 yıldır buradaydı, bugün itibarıyla söküldü"

Eyüpkent Mahalle Muhtarı Yakup Turgut, kaldırılan baz istasyonu ile ilgili, "Yıllardır mahallemizde bir baz istasyonu sorunumuz vardı. Görüldüğü gibi cami minaresine takılmıştı. Zaten baz istasyonlarının ne kadar zararlı olduğu biliniyor. Baz istasyonuna karşı değiliz ama gerekli olan yere montajı yapılsa daha iyi olur. Mahalle halkının mağdur olmayacağı bir yere takılması gerekiyor. Buradaki mahalle sakinlerimiz bu duruma tepki gösterince biz de yetkililere bildirdik. Bu baz istasyonu yaklaşık 15 yıldır buradaydı. Bugün itibarıyla yetkililer gelip söktüler. İbadetin yapıldığı bir yerde baz istasyonunun olması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplumdan uzak olması gereken baz istasyonu düşünün cami minaresine takmışız. Gereken yerlere bildirdikten sonra bugün itibarıyla kaldırıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakini Yasin Demir ise "Uzun yıllardan beridir bu baz istasyonu cami minaresine takılmış bir haldeydi. Zamanında itiraz ve şikayetlerimizi yaptık. Gelip inceledikten sonra bir sorun teşkil etmediğini söyleyip geri gittiler. Geçtiğimiz günlerde tekrar şikayetimizi yaptık. Sağ olsun muhtarımızın aracılığıyla yetkililer sökülmesi konusunda karar verip kaldırdılar" ifadelerini kullandı.