Tokat’ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin 7 yıl sonra ibadete açılması için ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Tokat’ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin 7 yıl sonra ibadete açılması için ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Horuç Camisi, 30 Kasım 2015 tarihinde bir inşaatın temel kazı çalışması sonrasında zemin kaymaları nedeniyle hasar gördü. Hasarın büyümesi ve zemindeki kaymalar nedeniyle bir yıl sonra “Afete maruz bölge kararı" alındı. Caminin hasar gören güney duvarının acilen sökülmesi için Bölge kurulu izni alınarak bu kısımlar söküldü. Sonrasında hasarın devam etmesi nedeniyle cami tümden söküldü. Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise heyelandan etkilenmedi. Tarihi caminin zemin etütleri, jeolojik veriler hazırlandı. Zemindeki kaymanın durdurulması için yan parselde fore kazık uygulamaları yapıldı. Zemin gözlenerek hareketliliğin bittiği yönündeki kanaatler üzerine 2018 yılında daha önce alınan “Afete maruz Bölge Kararı“ kaldırıldı. Caminin yeniden yapılmasına yönelik hazırlanan projeler için 2021 yılında kurul karaları alındı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; caminin yeninden yapılması için kurul kararı ile 19 Kasım 2022 tarihinde ihalesi yapıldı. Caminin aslına uygun olarak yeninden yapılması için inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Mahalle Muhtarı Abdülkadir Şanalmış, cami inşaatı ihalesinin yapılmış olmasından mutlu olduklarını söyledi. İnşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak caminin ibadete açılmasını beklediklerini belirten Şanalmış, "7 yıl önce caminin alt tarafında inşaat çalışması nedeniyle temelde kayma oldu. O nedenle camimizin yıkılma tehlikesi neden ile söküldü. Yıllardır camimizin ibadet açılmasını bekliyorduk" diye konuştu.