Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Camii Meydan Projesinde yenilenmesi öngörülen ve projeleri Düzce Belediyesi tarafından yaptırılan cami minareleri inşaatının Düzceli iş adamı Burhan Özdemir tarafından üstlenildiğini söyledi.

Düzce’ye yaptığı yatırımlar ile adından söz ettiren iş insanı Burhan Özdemir ve Başkan Özlü, Cedidiye Camii minarelerinin inşası ve camiinin yenilenmesini kapsayan bir protokol imzaladılar.

Söz konusu minareler, Cedidiye Meydan Projesi ile uyum içinde olacak ve alanın karakterine yakışacak şekilde tasarlandı. Yeni minarelerin Selimiye Camii minarelerine benzediğini ifade eden ve yenileme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını aktaran Başkan Faruk Özlü “Akçakocalı değerli kardeşim Burhan Özdemir ile çok önemli bir hayır işi için bir aradayız. Cedidiye Meydanı’nda yürüttüğümüz çalışmalarda söz konusu minarelerin yapımı için Burhan Özdemir kardeşim gönüllü oldu. Bugün birlikte bir protokol imzaladık. İnşallah minarelerin inşaatı hızla başlayacak ve bu yaz bitecek. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.