Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan Güney Ege Kalkınma Ajansı, Özyeğin Üniversitesi ve Priene Antik Kenti Kazı Başkanlığı iş birliğiyle Priene Antik Kenti'nde uluslararası yaz okulu gerçekleştirdi.AYDIN (İGFA) - “Mimarlık ve Arkeoloji (Architecture and Archeology)” uluslararası yaz okulu Özyeğin Üniversitesi Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı (Dynamic Research on Urban Morphology – DRUM) ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Bursa Uludağ Üniversitesi, LiTech Mühendislik, Floransa Üniversitesi, Torino Politeknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Napoli “Federico II” Üniversitesi, Novi Sad Üniversitesi ve Roma “Sapienza” Üniversitesi mimarlık bölümleriyle iş birliği kapsamında düzenlendi.

Yaz okuluna katılımcı üniversitelerin mimarlık bölümlerinden 28 öğretim görevlisi ve öğrenci yer aldı. Yaz okulu UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kente değer katacak çalışmalar yapılmasını sağlayacak.

Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde (TAYEM) düzenlenen açılışa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli katıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın Destek Ofisi Koordinatörü Numan Katıksız, “Aydın ilindeki antik kentlerin desteklenmesi ve turizme kazandırılması konusunda önemli projelerimiz var. Paydaşlarımızın destekleriyle sadece 2018 yılından itibaren Kadı Kalesi, Nysa, Tralleis, Magnesia gibi antik kentlerimize toplamda 12 milyon TL destek sağladık. Bu desteklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de, Bilge Bias'ın ve Büyük İskender'in izlerinin olduğu, şehir planı ile örnek olmuş ve hala hayranlık uyandıran Priene Antik Kenti'nin, antik kentler içinde hak ettiği önem ve değerinin daha fazla anlaşılmasının herkesin arzusu olduğunu belirterek, kentin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesini istediklerini söyledi.

Uluslararası yaz okulunun organizasyonunu gerçekleştiren Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Alessandro Camiz, buradaki çalışmalarla bir yandan Dilettanti topluluğu ve Theodor Wiegand tarafından Priene’de başlatılan araştırma ve dokümantasyon geleneğini devam ettirirken, diğer yandan alanın turistik gelişimi için yeşil çözümler tasarlamayı amaçladıklarını söyledi.

Akademisyenlerin 7 gün süren çalışmalarında uluslararası eğitmenler tarafından yönetilen takımlar oluşturulurken, mimarlık ve arkeoloji faaliyetlerinin yanı sıra 3D modelleme ve dijital haritalandırma çalışmaları yapıldı. Dijital ortama aktarılacak eserler çalışma sonrasında da tanıtım amaçlı kullanılabileceği duyuruldu.

“Priene: Mimarlık ve Arkeoloji” uluslararası semineri sonunda sonuçların 28 Eylül 2022 tarihinde bilim camiasına ve kamuoyuna sunulacağı öğrenildi.

Gerçekleştirilen bu ilk yaz okulu bir araştırma projesi başlatmayı amaçlıyor ve TÜBİTAK, Erasmus+, Ufuk Avrupa ve diğer ulusal finansman kuruluşlarına projeler sunulması planlanıyor.