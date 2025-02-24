Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik "Mimarlıkta Dijital Dönüşüm ve BIM" atölyesi düzenlendi. Mimarlık bölümünde okuyan öğrencilerin katıldığı atölyede, öğrencilere yapı bilgi modellemesi, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi çeşitli konularda bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çeşitli atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda "Mimarlıkta Dijital Dönüşüm ve (Yapı Bilgi Modellemesi) BIM" atölyesi düzenledi. Atölyeye Eskişehir’de mimarlık bölümü okuyan üniversite öğrencileri katıldı.

Üniversite öğrencileri için düzenlenen atölye kapsamında, inşaat ve mimarlık alanında dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması hedefleniyor. Atölyede BIM uzmanları tarafından proje yönetimi, maliyet kontrolü, sürdürülebilirlik ve yapım süreçlerindeki avantajlar anlatıldı. Ayrıca örnek projeler üzerinden modelleme ve veri entegrasyonu uygulamaları gösterildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği atölyede, gençler merak ettikleri konuları sorma fırsatı yakaladı. Diğer yandan "Mimarlıkta Dijital Dönüşüm ve BIM" atölyesinin ilerleyen günlerde de yüz yüze eğitimlerin yanı sıra çevrimiçi olarak da devam edeceği bildirildi