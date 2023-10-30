Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, yönetim kurulu üyeleri ve mimar adayları Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete sunulan D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mimarlara ve genç mimar adaylarına, yapıyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Gaziantep’in ve özelinde Şehitkamil’in yaşanabilir kent ve ilçeler sıralamasında yükseltilmesi hedefiyle yapımına başlanan D.T. Şehitkamil Sahnesi, kısa süre içerisinde tamamlandı ve halkın hizmetine açıldı. D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin son konukları, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi üyeleri mimarlık öğrencileri oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler tarafından programa katılanlara, yapıya ilişkin kapsamlı bilgilendirilme yapıldı. D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin işleyişiyle ilgili detay bilgiler de veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program esnasında kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtladı.

"Gaziantep’e kazandırılmış olması gerçekten çok değerli"

Böyle bir eserin Gaziantep’e kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Aslı Tezel, “Mimarlar Odası olarak, her Ekim ayında üyelerimiz ve mimar adayı öğrencilerimizle birlikte bu tür projeleri geziyoruz. Geçtiğimiz aylarda da yine D.T. Şehitkamil Sahnesi’ne gelmiştim ve çok etkilenmiştim. Bugün de mimarlık fakültesinde okuyan öğrencilerimizi buraya getirip, bu projeyi görmelerini istedim. Böyle bir binanın Gaziantep’e kazandırılmış olması ve bizlere sunulmuş olması gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bunun için başta Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Benzersiz bir proje olmuş"

Program sonunda değerlendirmede bulunan Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Güler Yaşar, “Gerçekten Gaziantep’e çok değerli bir yapı kazandırılmış, çok yakışmış. Benzersiz bir proje olmuş. Yapısı olarak, sahnesi olarak, içerisindeki kütüphaneleri, şehre çok değerli bir hizmet sunulmuş. Emeği geçenleri gerçekten tebrik ediyorum” diye konuştu.