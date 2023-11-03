Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun’un Atakum ilçesinde bir kulüp tarafından yapılmakta olan ‘100. Yıl Anıtı’nın durdurulması ve bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener yaptığı yazılı açıklamada, “Atakum ilçesinde bulunan Emek Parkı’nda yapılmakta olan 100. Yıl Anıtı taşıyacağı anlam dolayısıyla ulusal nitelik taşımalıdır. Ulusal anıtlar ulusal niteliği taşımalıdır; bir kulüp veya dernek ile değil, ulusal çapta düzenlenecek bir çalışma veya bir yarışma ile yapılması gereklidir. Maalesef yaptım oldu zihniyeti ile bir bilim heyeti veya bir çalışmaya açılmamış olan bu inşa faaliyetinin durdurulmasını ve uygun şartlar altında adına yaraşır anıt projesinin tekrar sil baştan gündeme alınmasını öneriyoruz. Umarız ki bu yanlıştan dönülür ve Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir şekilde bütün şehrin bu coşkuyu hissedeceği bir şekilde gerçekleşmelidir. Cumhuriyet’in 100. yılında ayrışmadan birlikte olmamız Cumhuriyet’e yakışan olacaktır. Ayrıca ilçe merkezlerinin yeşil alanlara olan ihtiyacı ortadayken bu kadar ağır bir betonlaşma ile sağlıklı bir anıt yapısının oluşturulamayacağı gerçeğini gözler önüne sermektedir” dedi.