Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırsever iş adamı Bişar Çoktin ve ailesine ait BC Group tarafından birçok donanımı içerisinde barındıracak şekilde yaptırılan fen lisesi açıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırsever iş adamı Bişar Çoktin ve ailesine ait BC Group tarafından birçok donanımı içerisinde barındıracak şekilde yaptırılan fen lisesi açıldı.

Doğubayazıt’ta eğitim alanında memleketi olan ilçeyi kalkındırmak için yatırım yapmak isteyen Bişar Çoktin ve ailesine ait BC Group, 1 yıl önce Ömer Çoktin Fen Lisesi’nin temelini attı. Mimarisi ve donanımlarıyla adından söz ettiren okulun açılış töreni Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve il protokol üyelerinin katıldığı programla yapıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan tören katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hizmete açılan Ömer Çoktin Fen Lisesi’nin eğitim alanındaki önemli bir eksikliği gidereceğini vurgulayarak, “Doğubayazıt’ın insanları geçmişte olduğu gibi bugün de hem memleketlerinde hem de buradan göç etmek zorunda kaldığı ülkemizin dört bir yanında yaptıkları her işte başarılı olmuş, itibar kazanmış ve başarılı olmuş. Ticari anlamda çok başarılı çalışmalar yürüten Çoktin ailesi, doğduğu topraklara sahip çıkma geleneğini sürdürerek ilçemize ve insanlarımıza yaptığı hizmetlere bir yenisini eklemiştir. Bu okul, bir yandan eğitim alanındaki önemli bir eksikliği kapatıp önemli bir kamu hizmeti sağlayacak bir yandan da eğitim alanında bizim yapacağımız birçok yatırımda da bizim için bir çıta oluşturmuştur” ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları yatırımlar için Çoktin ailesine teşekkürlerini ileten Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise, “Devletin yaptığı yatırımlarla beraber, devletin yaptığı okullarla birlikte Ağrılı iş adamları da ellerini taşın altına koydular ve onlar da çok güzel yatırımlara imza attılar. Çoktin ailesi daha önce yaptıkları iki güzel okuldan sonra bütün Türkiye’ye örnek olabilecek bir eser ortaya koydu. Ben bu binaya baktığım zaman Doğubayazıt adına, Ağrı adına ve Türk milli eğitimi adına gerçekten iftihar ettim. Çoktin ailesini yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“Geri kalmışlığın giderilmesi noktasında eğitimin ne kadar önemli olduğu düşüncesiyle bu yatırımı yaptık”

Eğitim alanında yaptıkları yatırımlarla Doğubayazıt’ın sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde adından söz ettirmesini hedeflediklerini söyleyen iş adamı Bişar Çoktin, “Memleketimize olan vefa borcumuzu ödemekle ilgili bir niyet diyelim bu yatırıma. Bu ilçemize kazandırdığımız üçüncü okul. Memleketimiz en iyisine layık. Elimizden geldiğince iyi olsun diye çalıştık. Memleketimizin ileriye gidebilmesi için, toplumumuzdaki geri kalmışlığın giderilmesi noktasında eğitimin ne kadar önemli olduğu düşüncesiyle bu yatırımı yaptık. Konferans salonu, spor salonu, laboratuvarları, kütüphanesi, yemekhanesi ve geri kalan her şeyi mevcut okulumuzda. 24 derslikli bir fen lisesi burası. Bu yıl 90 öğrenci kabul edildi. Buraya gelen bütün öğrencilerimize onların üniversite hayatı ve ondan sonraki yaşamları boyunca elimizden geldiğince onların arkasında duracağımızı temin ederiz. İnsanlar evlatlarını şehir dışına göndermek istemiyordu. Kendi evlatlarımızın ilçede eğitim görmesi ve çevre illerdeki öğrencilerin bizi tercih etmesi bizim için çok büyük bir gurur. Hedefimiz Doğubayazıt’ın öncelikle il sıralamasında en öne geçmesi, daha sonra ülkedeki maratona katılması ve tabi ki dünya standartlarında herkes tarafından bilinen, eğitimle özdeşleşen bir ilçe olması” şeklinde konuştu.