Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 18. meslek komitesi bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler istişare toplantısında bir araya geldi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 18. meslek komitesi bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler istişare toplantısında bir araya geldi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısına ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Yalçın, İsmet Atay, Ahmet Genç, 18. Grup Meclis Üyeleri Murat Ayabak, Ufuk Bayır, Mimarlar Odası Başkanı İhsan Fırat, İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Tuncay Kaya ve 18. meslek grubu oda üyeleri katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, oda tarihinde ilk defa Meclis üyelerinin içerisinde altı mühendisin bulunduğunu, mimar ve mühendislerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi.

Başkan Torunoğlu, “Mühendis arkadaşlarımızın fikirlerine önem veriyor ve çalışmalarınızı başarılı buluyoruz. Bugün sizlerle tanışmak, varsa projelerinizi sorunlarınızı dinlemek için bir araya geldik. Sizlerin sorunları bize komiteniz aracılığıyla gelecektir. Komitelerimiz üyeyle oda arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu köprünün üzerinde ne kadar çok bilgi akışı olursa o kadar çok sorun çözülür ve ticari hayat gelişir. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Amacımız sizlerle ticaret ve sanayi odası bünyesinde bir araya gelmek, odamızı ve bizleri tanımasını sağlamak. Biz sizin için buradayız. Taleplerinizi ve görüşlerinizi her zaman bize ulaştırın” dedi.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, mühendislik mesleğinin önemine değinerek, “Dünyayı mühendisler inşa ediyor, dünyayı mühendisler değiştiriyor. Bu açıdan mühendisliğin önemi yadsınamaz. Şehrimizde mühendislerimizle odamız arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz, ne tür problemleriniz var size nasıl faydalı olabiliriz bu toplantının esas amacı bu. Sizler bize öneri sunun. Yönetim kurulu başkanımızla beraber sizi temsil eden meclis üyelerimizle beraber şehrimize ve mesleğimize katkımız ne olabilir bununla ilgili istişare yaparsak iyi olur diye düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte sizden ricamız şehrimizle ilgili projelerinizi bizimle paylaşın. Bize ne düşüyorsa sizlerle çalışmayı çok isteriz. Her türlü fikir ve projelerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

18. Grup Meclis Üyesi Cengiz Yalçın ise konuşmasında, “Seçimden sonra meslektaşlarla ilk defa bir araya geldik. Bugünkü amacımız ülkemizin güzide değerleri olan odamız üyesi mühendis ve mimarları, meslek oda başkanımızla bir araya gelinerek birlikte hareket etme kabiliyetimizi geliştirmek. Sizlerin sahada yaşadığı sorun ve talepleri toplayarak, her iki sektöre dair meslek birlikleri ve odamızla değerlendirmek ve çözüm arayışlarında ortak hareket etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın ticaret ve sanayi odasından beklentileri çok fazladır. Bankalar kanalıyla ve kredi garanti fonu destekleri var. Mimar ve mühendislerimiz de bu desteklerden faydalanmak istiyor” diye konuştu.