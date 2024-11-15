Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın eğitim koşullarının düzeltilmesi için sosyal platformda başlatılan kampanyada 20 günde 2 bin 500’e yakın imzaya ulaşıldı. Konservatuarın eğitim kalitesi ve öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi isteniyor.İSTANBUL (İGFA) - Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, yetersiz eğitim şartlarının düzeltilmesi için harekete geçildi.

Barış Mola’nın 25 Ekim tarihinde başlattığı "MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Yetersiz Eğitim Şartları Düzeltilsin" kampanyasıyla tekrar gündeme taşındı.

Change.org sitesinde başlatılan kampanya kısa sürede 2 bin 439 imzaya ulaştı.

Barış Mola, başlattığı kampanya ile ilgili üniversitede yaşanan sorunları şöyle aktardı:

“Son zamanlarda yaşanan taşınma süreci, öğrencilerin eğitim ortamını ciddi şekilde etkilemiş ve bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Aylardır belirli olan taşınma durumu, defalarca yetersiz olduğu söylenen Dolmabahçe Yerleşkesinde eğitim dönemi başladıktan sonra plansızca gerçekleştirilmiş, taşınacak eşyalar öğrencilere taşıtılmış, yetersiz derslik sebebiyle yerleşkeye getirilen konteyner derslikler uygun görülmüştür”.

Yetersiz koşulların neden olduğu bir diğer sorunun ortaokul, lise ve lisans düzeyindeki öğrencilerin aynı dersliklerde eğitim almak zorunda bırakılması olduğunu belirten Mola, bu durumun, sanat eğitiminin temel dinamiklerini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini, öğrencilerin hak ettikleri eğitim kalitesinden uzak kalmalarına neden olduğunu söyledi.

Bu arada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise 30 Ekim'de üniversitenin Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Konservatuvarın eski binasında öğrencilerimizin bazı derslerini konteynerde yaptığını gördüğümde yaşadığım üzüntüyü hiç unutmadım.” diyerek üzüntüsünü belirttiğini, sorumluluğun üniversite rektörlüğünde olmadığını vurgulamıştı.

Söz konusu kampanyaya https://www.change.org/MSGSÜ adresinden ulaşılabiliyor.