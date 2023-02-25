Kahramanmaraş merkezli ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde tarihin en büyük mimarlarından Mimar Sinan’ın Hatay’ın Payas ilçesinde yaptığı Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, ayakta kaldı. Külliye, Hatay’daki depremzedeleri ağırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde tarihin en büyük mimarlarından Mimar Sinan’ın Hatay’ın Payas ilçesinde yaptığı Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, ayakta kaldı. Külliye, Hatay’daki depremzedeleri ağırlıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar başka illere veya bölgedeki sağlam yapılara yerleşti. 1574 yılında Koca Sinan denilen Mimar Sinan’ın Payas’ta yaptığı külliye Hatay’daki depremzedelere yuva oldu.

Depremden hasar almadan kurtulan Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde birçok Hataylı aileye ev sahipliği yapıyor. Evi hasarlı olan ve külliyede ailesiyle kalan Gülşen Ercoş (69, "Çok garantili, duvarları sağlam. Burada kalıyoruz korkusuz. Büyük depremin ardından buraya yerleştik, o günden beri burada kalıyoruz ailemizle. En ufak bir hasarı bile yok, sağlam yapmışlar allah razı olsun. Kaç aile burada sığınıyoruz” dedi.

Bir başka depremzede olan Adem Tepehazı,”Depremin ilk gününden beri buradayım. Evim az hasarlı, ekiplerin gelmesini bekliyoruz. Burası bence daha güvenli. Tarihi bir bina olduğu için daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. 6.4’lük depremde buradaydık, depremi az hissettik, bina sallanmadı o kadar çok” diye konuştu.