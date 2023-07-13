Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’a kazandırdığı Mimar Sinan Parkı, düzenlenen Derya Uluğ konseriyle kapılarını açtı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parkın Aydın’a hayırlı olmasını diledi.

Parkın açılışında düzenlenen konserde sanatçı Derya Uluğ sevilen şarkılarını Aydınlılar için söyledi. Konseri 20 bin Aydınlı izlerken, Uluğ vatandaşların da eşlik ettiği sevilen şarkılarını ardı ardına seslendirdi. Telefonlarıyla Mimar Sinan Parkı’nı ışıl ışıl yapan vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gece geçirdi. Yaklaşık 32 dönüm alan üzerine kurulan park, düzenlenen halkoylamasının sonucuna göre çok büyük bölümü yeşil alan olarak Aydınlılara hizmet verecek. İçerisinde kütüphane, sosyal donatı alanları, oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu olan parkta gençlerin istediği kaykay pisti de unutulmadı.