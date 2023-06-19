Zonguldak Fen Lisesi’nin 07 Mayıs 2023 tarihinde 2.’sini düzenlediği ortaokul öğrencileri bireysel ve okul takımları kategorilerinde düzenlenen ‘Matematik Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenciler ve takımlar belli oldu.

13 Haziran Salı günü ödül töreni düzenlenerek dereceye giren öğrencilere, takımlara ve öğrencileri hazırlayan danışman öğretmenlere ödülleri verildi.

Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden Yusuf Türker Biçer (7C), Ali Mete Meral (7E), Mahmut Oğuz (7A) ve Efran Berk Yiğit (7E)’ten oluşan ekip matematik okul takımı ile Zonguldak’taki ortaokulların okul takımları kategorisinde İl 2.’si oldu.

Bireysel kategoride ise Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Türker Biçer il 2.’si oldu.

Ödüllerini BEÜ Fen Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Ustaoğlu, matematik ile ilgili çok güzel bir söyleşide bulunan Matematik Bölüm Başkanı Prof. Yusuf Kaya, Dr. Ece Gülşah Çolak ve Fen Lisesi Mdr. Dr. Murat Sevindik’ ten aldılar.

Mimar Sinan Ortaokulu matematik dersi danışman öğretmenleri Gülay Biçer, Gülçin Yiğit, Sedat Torlakcık, Fazlı Doğru ve Emrah Işık da öğrencilere yaptıkları katkılardan dolayı ödüllendirildi.

Ayrıca olimpiyata katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.