Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem meslek öğreniyor hem de fabrika gibi okulda ürün üretiyor.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem meslek öğreniyor hem de fabrika gibi okulda ürün üretiyor.

Elektrik-elektronik, mobilya, metal işleri ve bilişim bölümleri ürettikleri ürünlerle yaklaşık 7 milyon liralık ciroya ulaşan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor. Döner sermaye bütçesiyle 45 öğrenci okulda ücretli çalışıyor.

Organize Sanayi Bölgesindeki okulun elektrik-elektronik, mobilya, metal işleri ve bilişim bölümleri öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, 570 öğrencinin eğitim aldığı okulda birçok ürün üretildiğini belirterek, “Okulumuzda; 2 katlı ranza, basketbol potası, masa tenisi, demir korkuluk, öğretmen dolabı, sınıf dolapları, öğretmen sırası, öğrenci sırası, güvenlik kamerası ve ses sistemleri kurulum, bakım, onarım ve üretimleri yapılıyor.

Öğrencilerimiz, yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı belirli bir ücret de alıyor. Bu ücret bazen asgari ücrete kadar yükselebiliyor. Böylece aile bütçelerine katkıda bulundukları gibi, işlerini ve eğitimlerini de uygulamalı olarak yapıp kalifiye bir eleman olarak yetişiyorlar. Okulumuzun bu yılsonu tahmini cirosunun 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor” dedi.

Okulun mobilya bölümü öğrencileri tarafından, Adıyaman’da ki okullara 41 adet destek eğitim odası, 61 adet masa tenisi, Besni’de 4 okulun tüm okul donanımları yapılırken, Metal bölümü öğrencileri tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtları için 300 adet çift katlı ranza yapımı, okullar için 82 adet basketbol potası yapıldı. Elektrik bölümü öğrencileri ise 47 okulun elektrik tesisatı yenileme, güvenlik kamerası ve ses sistemi yapılırken, Bilişim bölümü öğrencileri 20 bilgisayar üretim montajı yapıldı.