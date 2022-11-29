Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinde asfalt yaptığı asfalt çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinde asfalt yaptığı asfalt çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde asfalt faaliyetleri yürüten ekiplerin son durağı Mimar Sinan Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet gösterdiği Mimar Sinan Mahallesi’nde, tahrip olan güzergahlar asfaltla buluşarak daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye yetkilileri, Adıyaman’a yakışır cadde ve sokaklar oluşturmaya devam edeceklerini belirterek, geçen yaz sezonunda asfaltlama noktasında önemli bir mesafe kat ettiklerini ve şehrin geleceği adına hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Mimar Sinan Mahallesi’nde belediyenin faaliyetlerini gören mahalle sakinleri ise, gayret ve çabalarından ötürü başta Başkan Kılınç olmak üzere, belediye çalışanlarına teşekkür etti.