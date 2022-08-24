Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Peştamalcı Caddesi’nin baştan sona yenilenerek kısa sürede kullanıma açılmasının ardından, tek yönlü çarşı trafiğinin tüm çıkış yükünü üstlenen Mimar Sinan Caddesi de Süleymanpaşa Belediyesi eli ile asfalt kaplanarak birkaç gün içinde yeniden trafiğe elverişli hale getirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Peştamalcı Caddesi’nin baştan sona yenilenerek kısa sürede kullanıma açılmasının ardından, tek yönlü çarşı trafiğinin tüm çıkış yükünü üstlenen Mimar Sinan Caddesi de Süleymanpaşa Belediyesi eli ile asfalt kaplanarak birkaç gün içinde yeniden trafiğe elverişli hale getirildi.

Gece gündüz çalıştılar kısa sürede bitirdiler

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gece gündüz demeden sürdürülen ve çok kısa sürede tamamlanan çalışmalar çerçevesinde, eski ve yıpranmış asfalt zemin kaldırılarak yeni asfalt serimi, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi ile kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda da yenileme çalışmaları aynı şekilde yürütüldü.

Çalışmaları gece gündüz yerinde denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hem Peştamalcı hem Mimar Sinan Caddesi için ciddi ve hızlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederken kısa sürede tamamlanan çalışmalar süresince verilen geçici rahatsızlık için de özür diledi. Süleymanpaşa’yı daha konforlu, yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çok çalıştıklarının altını çizen Yüksel, görev süresi boyunca aynı tempoyla yola devam edeceklerini kaydetti.