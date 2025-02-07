Kepez Belediyesi’nin, Kepezlilere sanat eğitimi vermek amacıyla başlattığı Mimar Sinan Akademi’nin müzik bölümünde sunulan altı branş arasında en fazla katılım, 276 kayıtla piyano eğitimine oldu.

Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin sanat eğitimine verdiği Mimar Sinan Akademi, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Belediyenin müzik bölümünde en fazla katılım, 276 kayıt ile piyano kursuna oldu. Mimar Sinan Kongre ve Fuar Merkezi’ndeki akademinin açılış duyurusu üzerine, gitarda 158, kemanda 102, bateride 55, bağlamada 50 ve yan flütte 10 kayıt yapıldı. Geçen yıl 24’üncü kez yapılan Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya’da piyanoya olan ilginin her yıl katlanmasını sağladı. Piyanonun popülerleşmesine kayıtsız kalmayan Kepezliler de, Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin ders verdiği akademide en fazla bu enstrümanı öğrenmeyi tercih etti. Merkezin modern dans kurslarına 470, halk oyunlarına 420, dramaya 145, düğün dansına 80, çok sesli çocuk korosuna 40, Türk Halk Müziğine 22 ve Türk Sanat Müziği derslerine 18 öğrenci katıldı. Kursiyerler sezon sonunda yapılması planlanan gösteri ile performanslarını sahneleyecek.