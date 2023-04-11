Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Mimarlar Odası 47. Dönem Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Denizli Mimarlar Odası Başkanı Cüneyt Zeytinci’nin ismi, Merkezefendi Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar ile Sırakapılar Mahallesi 1526 Sokağa verildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste, ‘Merkezefendi Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisindeki 1526 no’lu sokağın isminin ‘Mimar Cüneyt Zeytinci Sokağı’ olarak değiştirilmesine ilişkin gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“Denizli için çok kıymetli bir isim”

Mimar Cüneyt Zeytinci’nin Denizli için kıymetli bir isim olduğunu belirten Başkan Doğan, “Sırakapılar Mahallesi’nde bulunan bir sokağımıza, Denizli’mizin sevilen mimarlarından sevgili Cüneyt Zeytinci’nin ismini verdik. Zeytinci’yi elim bir hastalıktan dolayı geçen yıl kaybetmiştik. Mimarlar Odası binasının inşaatında ve yapımında, Denizli’nin gelişmesinde büyük emekleri olan bir isim. Gündem maddemizin oy birliğiyle geçmesinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.