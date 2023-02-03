Erzurumlu Mimar Ayşenur Bölükbaşı’na peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün, ‘En Prestijli Ödülü’ verildi.

Erzurumlu Mimar Ayşenur Bölükbaşı’na peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün, ‘En Prestijli Ödülü’ verildi.

Plant Dergisinin Sapanca’da bir otelde düzenlendiği 4’üncü Plant Ödülleri töreninde, 28 kategoride 98 ödül dağıtıldı. Yapılan etkinlikte Ayşenur Bölükbaşı, cadde, sokak, park ve bahçe tasarımı kategorisinde, Ümraniye Belediyesi önündeki meydan tasarımı projesiyle ‘En Prestijli Ödülü’ aldı.

ABT Tasarım Uygulama ve Proje Yönetimi Ltd. Şirketi adına ödül alan Ayşenur Bölükbaşı, insanlara, çevreye pozitif etkisi olan, öncü ve örnek nitelikte, yüksek verimlilikte, sağlıklı, işlevsel, eskimeyen yaşam alanlarını tasarladıklarını bildirdi. Doğayı, şehre entegre ettiklerini, çalışanların yaptıkları tüm projeleri benimsediklerine işaret eden Ayşenur Bölükbaşı, kentsel dokuda iz bırakmayı hedeflediklerini hatırlattı. Bölükbaşı, Peyzaj Mimarlığının bina dışında her mekanı tasarladığını anlattı.