Malatya ’da yetiştirilen ünlü Arap yarış taşları Karacabey Harası’nda görücüye çıkıyor.

Malatya’da yetiştirilen ünlü Arap yarış taşları Karacabey Harası’nda görücüye çıkıyor.

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ünlü Arap atlarının satışının ilk bölümü 11 Temmuz’da Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek. Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ve kadro fazlası diye tabir edilen 1,5 ve 2,5 yaş arası taylardan 68’i açık arttırma usulüyle satılacağı belirtildi.

Türkiye’nin dört bir yanında yarış atı severlerin katılacağı açık arttırma ile sahiplerini bulacak olan Arap yarış taylarının satışından Sultansuyu Tarım İşletmesi’ne önemli miktarda gelir elde edilmesi bekleniyor.