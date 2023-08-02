Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsa ait cep telefonu üzerinde yaptıkları incelemenin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde Aydın merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede yasa dışı bahis ile 677 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Aydın’da yasadışı bahis borçları sebebiyle intihar ettiği duyumu alınan şahsa ait cep telefonu üzerinde adli bilişim incelemesi başlatıldı. Yapılan adli bilişim incelemesinden elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak başlatılan araştırma ve soruşturma sonucu, örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları ortaya çıkarıldı. Örgütün değişik ücretler karşılığı kiralamış ve yönetmiş oldukları yurtdışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

MASAK verilerine göre şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 126 bahis oyuncusuna ait bilgiye ulaşıldı.

Suç Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli illerinde 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.