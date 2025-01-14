Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde piyasaya değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin 20 metre bakır kablo hırsızlığı olayının 4 zanlısı, izlenen 235 saatlik kamera görüntüleri sonrası yakalandı.

29 Aralık 2024 tarihinde Doğanşehir- Karşıyaka Mahallesi’nde bir iş yerinden piyasaya değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin 20 metre bakır kablo çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 235 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan incelemeler sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli şahıs kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. tutuklandı.