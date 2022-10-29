İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve içerisinde milyonluk lüks araçların bulunduğu galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonrası milyonluk araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ve içerisinde milyonluk lüks araçların bulunduğu galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonrası milyonluk araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Caddesinde bulunan bir otomobil galerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler içerisinde milyonluk lüks araçların bulunduğu galeriye ateş açtı. Saldırıda galeri içerisinde bulunan milyonluk araca kurşunlar isabet ederken, galerinin camlarında kurşunların isabet ettiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri milyonluk araçların bulunduğu galeride incelemelerde bulundu. Kurşunların isabet ettiği otomobilin üzeri kırmızı branda ile kapatılırken camlarında kurşun deliklerinin olduğu görüldü.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.